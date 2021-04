Demokrati pod vodstvom Bashe so glede na še začasne podatke volilne komisije prejeli nekaj več kot 44 odstotkov glasov, njihovi zavezniki, Gibanje za socialistično integracijo pa nekaj več kot šest odstotkov glasov, povzema srbska tiskovna agencija Tanjug. Podobne rezultate so pokazale tudi vzporedne volitve.

Basha je kljub tesnim rezultatom že dve uri po zaprtju volišč razglasil zmago, ki da je povsem jasna. Kot je ocenil, so Albanci "množično glasovali za zavezništvo za spremembe", s tem pa bo na koncu zmagala cela Albanija. V tem zavezništvu za spremembe pod vodstvom demokratov sodeluje skupaj 13 strank.

Aktualni premier Rama je na drugi strani pozval k potrpežljivosti, da volilna komisija opravi svoje delo, ne pa da se dela zaključke na podlagi rezultatov vzporednih volitev. "Pravi glasovi so tisti v volilnih skrinjicah. Ljudje so povedali svoje in to moramo sedaj slišati," je dejal Rama in izrazil pričakovanje, da bodo volilni odbori "pravilno prešteli glasove", še poroča Tanjug ob sklicevanju na albanske medije.

K potrpežljivosti je pozval tudi predsednik države Ilir Meta, ki sicer prihaja iz Gibanja za socialistično integracijo.

Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Albaniji je lahko sodelovalo okoli 3,5 milijona volilnih upravičencev. Od tega jih je okoli 800.000 v tujini. Volili so 140 poslancev v parlamentu v Tirani za naslednja štiri leta.

Predvolilni boj je bil zelo napet, z množičnimi protesti in demonstracijami. V sredo je prišlo celo do spopada med političnimi nasprotniki, pri čemer je bil en človek ubit, še štirje pa ranjeni.