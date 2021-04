Januarja je ta prostor izginil tudi s slovenskega zemljevida. A le za kratek čas. Prostovoljci Ambasade Rog, ki že od leta 2015 podpirajo boj za pravice beguncev v naši družbi, so dva meseca po prisilni izselitvi s Trubarjeve ulice našli nove prostore v središču Ljubljane. Tam so begunci, ki so del skupnosti, dokončali svojo prvo knjigo, ki so jo izdali sredi aprila: Tukaj smo.

Knjige ali prvega begunskega glasila v Sloveniji, kot ji pravi Zana Fabjan Blažič, so se domislili begunci sami. »V medijih ves čas beremo in poslušamo o beguncih kot številkah, valovih, statistikah. Ves čas govorijo o nas, kaj pa z nami? Bom kar jaz povedal, ker sem begunec,« opiše njihovo odločitev za nastanek knjige. Sami so pisali, zbirali zgodbe, prevajali in fotografirali, slovensko govoreči člani Ambasade Rog pa so sodelovali z oblikovanjem in tiskom.

Na 250 straneh v 30 osebnih zgodbah pripovedujejo na primer, s kakšnimi problemi se srečujejo na delovnih mestih, kako težko najdejo stanovanja, in zakaj je pri nas tako težko postati polnomočen član družbe. »Država govori o integraciji, v banki pa mu nočejo odpreti bančnega računa. Kako naj ima službo?«

Zgodbe iz sive cone

Najbolj pretresljive so zgodbe, ki so jih prejeli iz Centra za tujce pri Postojni, sive cone, ki je po pripovedovanjih beguncev hujša od zapora. »Nastanjeni so v kontejnerjih, ki jim država reče bivalne hiške, za žico, kot v kletki. Tam so med drugim zaprti ljudje, ki so prišli iz Bosne in pri nas zaprosili za azil. Nikomur ni jasno, zakaj niso v azilnem domu,« pravi Zana Fabjan Blažič. »Zaprti pa so tudi zavrnjeni prosilci za azil. Če jih država v šestih mesecih ne deportira, jih mora izpustiti. Ostati morajo v Sloveniji, vendar nimajo pravice do dela, namestitve, socialne podpore ali kakršne koli finančne pomoči. Včasih traja nekaj let, preden si uspejo urediti papirje.«

Pravi, da država potihoma upa, da se bodo v tem času utrudili in pobegnili drugam, kar se ponavadi tudi zgodi. Zaplete se, kadar si pri nas spletejo vezi, se navežejo in želijo ostati. Aktivistke in aktivisti Ambasade Rog jim takrat plačujejo najemnino, hrano in priskrbijo vse od pravne do psihološke pomoči. Težava pa ostaja zaposlitev. »Eden od beguncev, s katerim se ukvarjamo že več let, je v Sloveniji dobil že več ponudb za zaposlitev za nedoločen čas. Je namreč fantastičen kuhar. Če bi hotel dobiti delovno dovoljenje, bi se moral vrniti v svojo državo, da si uredi potrebno dokumentacijo, tega pa si večina beguncev ne upa.«

Zana Fabjan Blažič pravi, da bi lahko položaj teh beguncev rešili z amnestijo. »Država bi vsem nedokumentiranim ljudem podelila dovoljenje za delo. Vem, da zveni noro, a v tujini ni to nič nenavadnega. Lani sta to na primer naredili Portugalska in Italija, saj sta razumeli, da je to dobro zanje in za družbo. Na ta način dobijo dostop do zdravstva, do delovnih mest. Pri nas za kaj takšnega žal nimamo prave politične klime.«