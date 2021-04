Nogometaši Radomelj so drugi del tekmovanja v drugi ligi začeli z zmago proti Rudarju in prednost pred zasledovalci povečali na šest točk. Prva zasledovalca sta le remizirala na domačem igrišču, Dob s Triglavom in Krka z Biljami. Dobu je uspel velik povratek, saj je proti Triglavu ob polčasu zaostajal 0:3. Bilje so v Novem mestu vodile z 1:0 in zaostajale 1:2, vendar so s požrtvovalno igro izid izenačile. Nafta, najbogatejši klub med drugoligaši, je s porazom v Brežicah zapravila še zadnje možnosti, da bi se s serijo zmag vmešala v boj za drugo mesto.

V ligi za obstanek sta pomembni zmagi v gosteh dosegla Šmartno in Primorje. Šmartno je v Krškem zmagoviti gol doseglo v 92. minuti. Primorje je naredilo preobrat na gostovanju pri Fužinarju v režiji Amela Đuzdanovića.

2. SNL, 16. krog, liga za prvaka:Kalcer Radomlje – Rudar Velenje 3:0 (2:0), strelca: 1:0 Cerar (30), 2:0 Jarović (39), Jarović (49), Roltek Dob – Triglav 3:3 (0:3), strelci: 0:1 Kumer (42/11 m), 0:2 Kopač (37), 0:3 Kopač (42), 1:3 Zenković (51), 2:3 Zenković (57), 3:3 Gregorin (76), Krka – Vitanest Bilje 2:2 (0:1), strelci: 0:1 Batič (24), 1:1 Tičić (55), 2:1 Huč (62/11 m), 2:2 Šturm (79). Brežice Terme Čatež – Nafta 3:1 (2:1), strelci: 1:0 Petric (3), 2:0 Bećiri (10), 2:1 Haljeta (15), 3:1 Martić (65), vrstni red: Radomlje 41, Krka in Dob po 35, Brežice 31, Nafta 28, Bilje 27, Triglav 24, Rudar 22.

Liga za obstanek: Krško – Šmartno 0:1 (0:0), strelec: 0:1 Verhovšek (92), Fužinar Vzajemci – Primorje eMundia 1:2 (1:1), strelca: 1:0 Trdina (32), 1:1 Džuzdanović (45), 1:2 Džuzdanović (84/11 m), Beltinci Klima Tratnjek – Brda 1:1 (0:0), strelca: 0:1 Marinič (90), 1:1 Mauko (91), Jadran Dekani – Drava Ptuj 2:1 (2:0), strelci: 1:0 Meštrič (8), Zyba (12), 2:1 Lovenjak (58), vrstni red: Dekani in Krško po 18, Fužinar in Beltinci po 17, Primorje in Šmartno po 12, Drava in Brda po 10.