Potres v slovenski politiki

V večernih urah minulega petka se je v državnem zboru močno zatreslo. To je bila posledica političnega potresa, ne geološkega, kajti na zaslonu v osrednji dvorani slovenskega parlamenta se je po nekaj trenutkih napetega pričakovanja pojavil rezultat glasovanja, iz katerega smo razbrali, da je kontroverzna vladna novela o združitvi osmih regulatorjev v dve agenciji prejela podporo le 42 poslancev, 46 jih je bilo proti. Po neuspešnem poskusu razrešitve predsednika državnega zbora smo bili priča že drugemu neuspešnemu primeru uveljavljanja interesov manjšinske koalicije. Tokrat se je zalomilo pri projektu, ki sodi v jedro politike SDS in predstavlja velik poseg v strukturo državnih institucij in družbe nasploh v skladu z vizijo radikalizirane stranke in njenega predsednika stranke Janeza Janše.