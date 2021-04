V Indiji so včeraj v zadnjih 24 urah našteli 349.691 potrjenih novih okužb z novim koronavirusom in 2767 mrtvih (najbrž je teh dejansko nekajkrat več). V zadnjih sedmih dneh je tako 58 odstotkov več okuženih kot v tednu pred tem. O resnosti nastalega položaja v Indiji priča dejstvo, da je poleg vrste drugih držav, tudi ZDA in evropskih, pomoč v medicinski opremi ponudil celo Pakistan, sovražnik Indije vse od njene ustanovitve leta 1947. »Državo je pretresla nevihta,« pravi premier Narendra Modi.

Najbolj je prizadet 20-milijonski New Delhi, kjer so pred enim tednom začeli veljati ukrepi strogega zaprtja. Številni bolniki s koronavirusom so v zadnjih dneh umrli v bolnišnicah v prestolnici zaradi pomanjkanja kisika, še več pa pred bolnišnicami, ker ni dovolj postelj. New Delhi nima obratov za proizvodnjo kisika in menda sta si številne tovornjake cisterne s kisikom, ki so bili namenjeni tja, polastili zvezni državi Harjana in Utar Pradeš. V sredo je vrhovno sodišče od vlade celo zahtevalo, da tovornjake cisterne s kisikom za New Delhi zagotovi z oboroženimi enotami.

Vse več kritik na račun premierja Modija Indijci se letos niso varovali pred virusom tako, kot so se spomladi lani, ko so se še bali, da bi morali plačati za bolnišnico. Po enem letu so se očitno naveličali te pazljivosti, ko so mnogi zaradi zaprtja izgubili službo, otroci pa niso hodili v šole. Glavno krivdo za sedanjo katastrofo Indijci vse bolj pripisujejo premierju Modiju, ki se je ob vsej svoji veliki moči in avtoriteti slabo pripravil na drugi val epidemije, potem ko je lani prvi val minil s presenetljivo majhnim uradnim številom mrtvih, kar pa je povezano tudi s premajhnim številom testiranj. Modi se je še februarja hvalil z zmago nad pandemijo in Indijo dajal za zgled drugim državam. Tako ni izboljšal slabega zdravstvenega sistema, ni povečal števila postelj na intenzivnih oddelkih, niti zmogljivosti za proizvodnjo kisika. Vlada ni prepovedala aprilskega obrednega kopanja v Gangesu z več sto tisoč udeleženci brez mask, Modi se je še 17. aprila hvalil, kako množičen shod mu je tisti dan uspel (spet brez mask) v Zahodni Bengaliji, kjer ves april potekajo volitve. Šele 18. aprila se je odpovedal političnim shodom in 19. aprila je začel kampanjo cepljenja vseh nad 18. letom. Tako je zdaj na dan cepljenih tri milijone Indijcev.