Z zmago so se Ljubljančanom, 17-kratnim prvakom, ki so lovili tudi svoj 17. zaporedni naslov, oddolžili za poraz v finalu letošnje srednjeevropske lige.

Varovanci Sebastijana Škorca, sicer najboljši že po rednem delu prvenstva, so v zmagah na posameznih tekmah že zaostajali 0:2, poleg tega imeli v času finalne serije obilo zdravstvenih težav, a predati se niso nikakor želeli. Po zaostanku so izid v zmagah izenačili na 2:2, tako da je odločala peta tekma v Mariboru, na kateri so zaradi psihološke prednosti in trenutne forme celo prevzeli vlogo favoritov.

Jim je pa to zagotovo ustvarilo nekaj pritiska. To se je videlo v končnici prvega niza, v kateri so zapravili prednost, z nekaj napakami pa tudi omogočili tekmecem, da so povedli z 1:0.

Toda v nadaljevanju so se zbrali, sprostili in pokazali svojo kakovost. V drugem nizu gosti, pri katerih spet ni bil razpoložen korektor Božidar Vučićević, niso imeli nobenih možnosti, še večja je bila njihova premoč v tretjem. V četrtem se je ACH vrnil, finalna drama pa se je odločila v petem, v katerem so imeli najprej prednost gosti, toda tudi "tie break" je bil v slogu celega finala, Mariborčani so prišli do preobrata in naslova.