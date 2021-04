Potem ko je prejšnji nogometni teden minil v znamenju rojstva in hitrega padca superlige, bo aktualni v znamenju prvih dveh polfinalnih obračunov v ligi prvakov. Jutri se bosta najprej udarila Real Madrid in Chelsea, v sredo pa še PSG in Machester City. A kljub temu da se je zdela že mrtva in pokopana, ideja o superligi očitno še vedno živi. Njen predsednik Florentino Perez to v mediji poudarja praktično vsak dan in dodaja, da kljub napovedanim odhodom številnih ustanovnih klubov še nihče ni razdrl pogodbe in da jih v tem primeru čaka visoka finančna kazen. Govori se celo o 300 milijonih evrov.

Perez hkrati tudi napoveduje tožbo proti Evropski nogometni zvezi (Uefa), saj naj bi imela ta po njegovem monopolni položaj v evropskem nogometu in protipravno preprečuje klubom ustvarjanje novih tekmovanj. Predsednik Uefe Aleksander Čeferin mu odgovarja: »Real Madrid, Barcelona in Juventus bodo prejeli najstrožje kazni. V maniri zagovornikov ploščate Zemlje tudi oni še vedno verjamejo v obstoj superlige. Grozi jim izključitev iz lige prvakov v prihodnji sezoni.« Kot kaže se rojeva prava nogometna vojna, ki utegne imeti revolucionarne posledice.

Real Madrid in Chelsea sta se do zdaj pomerila le trikrat

V luči vsega dogajanja bo zanimivo videti, kako bo na izjemno pomembnem obračunu reagiralo moštvo Reala Madrida. Jasno je namreč, da za vojno med superligo in Uefo niso imuni ne igralci ne trenerji. Morda je bil tudi to razlog, da so Madridčani v soboto remizirali na tekmi španskega prvenstva proti Realu Betisu (0:0) ter si tako pokvarili možnosti za naskok na naslov državnega prvaka. Trener Zinedine Zidane se ob tem ukvarja tudi s poškodbami. Zagotovo bodo jutrišnji obračun izpustili Sergio Ramos, Ferland Mendy, Lucas Vazquez in Federico Valverde, medtem ko naj bi bila Luka Modrić in Toni Kroos nared za igro. Poživitev s klopi utegne predstavljati Eden Hazard, ki je proti Betisu igral zadnjih 15 minut. Tridesetletni Belgijec je pred tem nazadnje nastopil 13. marca, še pred tem pa konec januarja. Zaradi številnih poškodb do zdaj ni pustil pričakovanega pečata pri Realu Madrid, a bi lahko zdaj le prišel njegov čas. »V 15 minutah proti Betisu je igral z veliko energije in želje. Pomembno je, da je po dolgem času igral brez kakršne koli bolečine. Če bo tako tudi naprej, nam je lahko v zaključku v veliko pomoč,« meni Zinedine Zidane.

Real Madrid in Chelsea sta se do zdaj v zgodovini pomerila le trikrat, dvakrat so bili boljši Londončani, enkrat pa se je obračun končal z remijem. Nazadnje sta si nasproti stala leta 1998 v evropskem superpokalu, ko je bil z 1:0 boljši Chelsea. Angleško moštvo igra po prihodu nemškega trenerja Thomasa Tuchela kot prerojeno. Na zadnjih petih tekmah v vseh tekmovanjih je prejelo zgolj dva gola, a je res, da jih s težavo tudi dosega. V primeru napredovanja bi Tuchel, ki bo pogrešal le Matea Kovačića, v razmaku devetih mesecev drugič igral v finalu lige prvakov. V lanskem je vodil PSG in klonil proti Bayernu z 0:1.