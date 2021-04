Še druga dopolnitev ovadbe zoper predsednika okrožnega sodišča Pogačnika

Konec oktobra lani sem v časnikih objavil javno kazensko ovadbo zoper predsednika sodišča Pogačnika zaradi suma zelo hudega kaznivega dejanja zoper neodvisnost sodnice Ane Testen in tri mesece kasneje poziv tožilstvu, naj javnost vendar obvestijo, kaj so s to javno ovadbo naredili. Ker je nato celo sodni svet 4. marca Pogačnika pozval, naj nezakonito premestitev sodnice in druge kršitve odpravi, sem v začetku aprila s tem svojo javno ovadbo še dopolnil, javni poziv tožilstvu pa dopolnil še z vprašanjem, zakaj Pogačniku nadrejeni ne sprožijo disciplinskega postopka zoper njega – če sam noče odstopiti. Zdaj, še tri tedne kasneje, so vsa ta vprašanja še vedno brez odgovora.