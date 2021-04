Če ni bilo prej, je zdaj že večini državljanom jasno, kaj vse počne ob pomoči koalicije in izdajalke opozicije, da bi imel absolutno oblast. Lotili so se vseh državnih institucij, zdaj pa še državnega zbora. Naj razložim.

Ko si je Janša podredil represivne organe, lahko nekaznovano dela, kar hoče: v zadnjem času, na primer, je direktorica NPU, ki so jo nastavili kljub pomanjkanju ustreznih izkušenj, izobrazbe in sposobnosti, zavrnila podpis pod dopolnitvami, ki jih je tožilstvo zahtevalo v kazenski zadevi Trenta (Janševa sporna prodaja parcele). Predsednik računskega sodišča je razkril, da se policija sploh ni odzvala na naznanitev sumov (13) kaznivih dejanj pri nabavi zaščitne opreme. Zato pa policija pod krinko korone toliko bolj poslušno kaznuje – tudi nasilno in protiustavno – protestnike. Še dijake, ki želijo v šolo, in sprehajalce z nepravimi dežniki. Kje se zdaj skriva Boštjan M. Zupančič, ki, navajam njegove besede, »kot sodnik ustavnega in evropskega sodišča za človekove pravice najbolje ve, kaj so človekove pravice«?

Janša se je lotil medijev in novinarjev z različnimi metodami, tudi z nezakonitimi, kot to naravnost odurno počne s Slovensko tiskovno agencijo, vse z namenom, da bi po njegovih navodilih širili laži in mu peli hvalo.

Ministrski zbor mu kima, eni z velikim veseljem, drugi se mu pač podredijo. Nepomembna ali tako nesposobna ministrica ne protestira, ko očitno mimo nje vodi ministrstvo, odpusti sekretarja in vsili dodatnega iz svojega kabineta. Druga ministrica molči, ko bi se morala zavzeti za pravno stroko in pravno državo. Če je ne utiša Janša, jo pa sluga Počivalšek.

Zdi se, da svetovalna skupina za covid-19, kjer imata namesto epidemiologov glavno vlogo infektologinji, prej Bojana Beović, zdaj Mateja Logar, Janši pohlevno sledi in mu krije hrbet. Tudi minister Poklukar že kaže podobne simptome. Moralna in etična izjema je Mario Fafangel, ki je Janši prepustil, da igra »boga« in mu rekel: adijo.

Janša si je podredil parlament. Opozicijo je ves čas vabil k sodelovanju samo zaradi ohranjanja že čisto zdesetkane vlade. Izdajalci v opoziciji, SNS in DeSUS, se prodajajo in glasujejo po svoji »vesti« za vse njegove zakone, čeprav so tudi neustavni, niso plod upoštevanja strokovne javnosti in niso povezani s predvolilnimi obljubami ter strankinimi programi. Zato prava opozicija že do zdaj ni mogla dobro opravljati svoje poglavitne naloge, nadzora oblasti.

Da bi se taka situacija nadaljevala in da bi še naprej imeli večino v delovnih telesih, vladajoči (s strankami SNS, DeSUS in zastopnikoma manjšin) nočejo popraviti porušenih razmerij med koalicijo in opozicijo, ki so se še poglobila z nastankom skupine nepovezanih poslancev. Poslancem, ki so zapustili poslansko skupino SMC, pripada 12 mest, preostala peterica s podporo prej omenjenih pa jih hoče nasilno zadržati. S tem jim onemogočajo pravico in dolžnost glasovanja, vzeli so jim možnost odločanja in enakopravnost. Pohodili so osnove demokracije, nasilno kršijo poslovnik in ustavo, a jih ni sram. To so: gospod Perič (SMC), gospod Krivec (SDS), gospod Horvat (NSi), gospod Simonovič (DeSUS) in gospod Šiško (SNS). Tudi gospod Žiža (zastopnik italijanske manjšine) ni podprl opozicije in je raje pred glasovanjem sramotno pobegnil. Sprašujem, kako je lahko Simonovič podpredsednik parlamenta, če pljuva po poslovniku, ustavi in kolegih, ob tem pa še servira laži, zakaj jih ne more podpreti. Kako bi lahko postal predsednik DZ Jožef Horvat s tako neetično držo? Rada bi tudi odgovor, ali je imel Žiža upravičene razloge, da je sejo predčasno zapustil.

Kakšen bo epilog? Nekateri opozicijski poslanci nakazujejo bojkot, seznanitev mednarodnih organizacij z razpadanjem parlamentarne demokracije, lahko bodo na tak način sprejeti zakoni ustavno sporni … Tanja Fajon vidi rešitev v predčasnih volitvah in išče pomoč pri Pahorju, on pa bi se pogovarjal. In še vedno se bo samo pogovarjal, ko bomo že čisto potonili v Janševi avtokraciji.

Polona Jamnik, Bled