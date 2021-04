Leto in osem mesecev zapora zaradi groženj, da se bo maščeval policistoma in njunima družinama, ter štiri mesece zapora, ker se je znesel nad policijskim vozilom – tako kazen je sodnica Urška Zorko izrekla 41-letnemu Darku Vujoviću.

»Nikogar nisem ogrožal. Sicer mi je žal, da je do tega prišlo, a ne morem reči, da sem kriv, če nisem,« je tudi v sklepni besedi vztrajal pri svoji nedolžnosti. To pa je bilo tudi bolj ali manj vse, kar je na zadnji glavni obravnavi izustil. Tudi sodbo je začuda sprejel povsem mirno in brez komentarja, precej drugače, kot so ga bili vajeni na prejšnjih obravnavah, ko ni znal brzdati jezika. Besed ni izbiral, niti ko je šlo za sodnico ali Žigo Kluna, zagovornika, ki mora sicer že po službeni dolžnosti delati v korist klienta. Tudi v sodni preiskavi ni bilo nič drugače. Tako je kričal na preiskovalnega sodnika, da je moral zaslišanje prekiniti. »Prasec debeli!« mu je še izletelo iz ust, preden so ga odpeljali v pripor.

Ravno agresija ga je tudi pripeljala na zatožno klop. Kot smo že pisali, so se januarja predlani policisti odzvali na klic o nasilju v enem od ljubljanskih stanovanj. Štirje uniformiranci so na kraju ugotovili, da je pijani Vujović pretepel partnerico. Hkrati so dobili informacijo, da je zanj že od prej izdana odredba za prijetje in privedbo na sodišče, tako da so se odločili, da jo izvršijo. Toda prijetju se je uprl; grozil je uniformirancem, da bodo že videli, kdo je on, ter da je član črnogorskega podzemlja, tako da jim ni preostalo drugega kot uporabiti prisilna sredstva. Vujović je vpil, da si bodo zapomnili, kdo je, češ da »ste zdaj hrabri, ko vas je več, smrdljivci«. In ko so se odpeljali proti centru za pridržanje v Mostah, je policistoma, ki sta ga spremljala, še bolj resno zagrozil z maščevanjem. S kolegi da ju bo poiskal, prav tako njuni ženi in otroke. Ker je brcal, sta mu vklenila tudi noge, on pa je kričal: »Zadavil bom tvojega otroka, te bom že našel, ti ne veš, kdo sem jaz, sem sorodnik črnogorskega mafijca! Te bomo že našli, ko pridem ven, in ti pobili familijo!«

Počutila sta se ogrožena V centru za pridržanje v Mostah je še naprej rovaril. »Otroke bom zadušil… Preden te bom ubil, bom snel kapo, da boš videl, kdo te je!« je kričal in da ima kolege, ki znajo to opraviti, kot se spodobi. Pa da bo policistu »zadavil otroka, povozil ga bom z avtom…«. Zaradi tega sta ga policista ovadila, tožilstvo pa obtožilo kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. In še poškodovanja tuje stvari. Ko so ga hoteli spraviti v policijski renault master, je tako brcal, da je na njem povzročil za 560 evrov škode. Policista sta pričala, da sta se zaradi njegovih besed dejansko počutila ogrožena. Pa niti ne toliko zaradi sebe, pač pa zaradi omembe otrok in družine. Sodnica je razsodila, da je Vujovićevo ravnanje nedvomno preseglo tisto, kar morajo policisti zaradi narave svojega dela vzeti v zakup. Zagovornik je sicer opozoril, da je do izgreda prišlo 12. januarja in da so Vujovića že naslednji dan izpustili. Potem je bil na prostosti vse do 1. februarja, ko so ga na podlagi ovadb spet prijeli. Če bi nameraval svoje grožnje uresničiti, bi jih v tem času lahko, pa jih ni, je poudaril Klun. A je sodnica odgovorila, da za to kaznivo dejanje ni pomembno, ali storilec grožnje namerava uresničiti ali ne. Bistveno je, da sta se policista v kritičnem trenutku počutila ogrožena.