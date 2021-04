Življenje v znamenitih ljubljanskih stavbah: Nebotičnik – po ameriškem zgledu za bogata podjetja in meščane

Lutkarica in ilustratorka Eka Vogelnik je odrasla v Nebotičniku in z njo odnos do te Šubičeve arhitekture. Temna marmorna vhodna veža ji v otroških letih ni bila prijetna. Z leti pa je vse bolj raslo njeno prepoznavanje, s tem pa tudi občudovanje detajlov in premislekov, zapisanih v to znamenito stavbo, kjer še vedno živi.