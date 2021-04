Z gora na terase

Minuli konec tedna, prvi res vsaj približno normalno odprti vikend po kakšnega pol leta in povrhu še z lepim sončnim vremenom, so navdušeni Slovenci obeležili tako, kot se spodobi za sodobne čase: s poplavo selfijev s prepolnih gostinskih teras pa še vse podrobnosti, kot denimo kakšno vrsto kave ali piva so spili, je bilo na posnetkih mogoče serijsko prepoznati.