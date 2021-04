Kdor vsaj občasno rešuje križanke, je zagotovo že naletel na vprašanje, ki zahteva ime Citroënovega starodobnika, za geslo pa so na voljo tri polja. Sestavljalci ga namreč uporabijo precej pogosto, kot nekakšno priljubljeno mašilo, tako kot denimo začetni črki imena in priimka, saj tri črke očitno večkrat pridejo prav. Pravilna rešitev je ami, gre pa torej za večini dobro znan Citroënov štirikolesnik, ki je za nameček ravno pred dvema dnevoma, 24. aprila, praznoval svoj okrogli jubilej – 60. rojstni dan.

Takrat je, če smo bolj natančni, luč sveta ugledal avtomobil z imenom ami 6, ki so ga nato v dveh različnih karoserijskih različicah izdelovali do leta 1969. A ime ami se s tem še ni poslovilo, saj so omenjenega leta začeli proizvodnjo novega amija, ami 8, ki se je nato v proizvodnji obdržal vse do leta 1978, ko je svoje mesto prepustil modelu visa. A to je že druga zgodba, »junak« tokratne pa je torej omenjeni slavljenec, citroën ami 6.

Izpolnili vse pogoje

Če govorimo o rojstnem dnevu avtomobila, je seveda jasno, da se njegova zgodba ne začne le devet mesecev, temveč po navadi kar nekaj let prej. Pri amiju 6 ni bilo nič drugače. Za začetek se je treba vrniti v sredino 50. let prejšnjega stoletja, ko so pri Citroënu sprejeli odločitev o razvoju »srednje« velikega avtomobila, ki bi ga po velikosti umestili med izjemno priljubljena 2CV (vsem dobro znanega spačka) in DS19. Idej, kot je navada pri tej francoski znamki, ni manjkalo, težava pa je bila drugje – pri financah. Generalni direktor Pierre Bercot je tako glavnemu inženirju Andreju Lefebvru in slovitemu oblikovalcu Flaminiu Bertoniju ter njunima ekipama dal jasna navodila, ki pa so predstavljala velik izziv: »Naredite srednje veliko štirivratno limuzino z motorjem, manjšim od enega litra, ki bo sposobna prevažati štiri ljudi, in to na udoben, Citroënov način. Ob tem naj ima ločen, dovolj velik prtljažnik za prtljago štirih potnikov, pri vsem skupaj pa se naslonite na šasijo in večino mehanskih delov avtomobila 2CV.«

Ob vseh naštetih pogojih bi marsikdo obupal, a Bertoni je, vsaj tako pravi zgodba, prvi model prihodnjega avtomobila Bercotu predstavil že nekaj dni kasneje, pri čemer je zajel prav vse pogoje. Avto je dobil tudi ime projekt AM, kasnejše uradno ime ami 6 pa po eni izmed razlag izvira iz fonetične kombinacije naziva omenjenega študijskega projekta, besede miss (gospodična v angleščini) in besede amici (prijatelji v italijanščini), za kar je najverjetneje dal pobudo prav Flaminio Bertoni, ki je bil Italijan. Prvi serijski modeli so iz tovarne v Rennesu torej zapeljali leta 1961, pri čemer so nemudoma, že ob predstavitvi, iz Citroëna sporočili: »S tem modelom nikakor ne nameravamo nadomestiti vozila 2CV, saj se od njega povsem razlikuje.« Najverjetneje zaradi tega, ker je bil, kljub temu da sta bila resnično povsem drugače zasnovana, med omenjenima avtomobila le centimeter dolžinske razlike – ami 6 je v dolžino tako meril 3,86 metra.