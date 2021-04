Cilj te raziskave je oceniti duševno zdravje prebivalstva med pandemijo in ovrednotiti ukrepe za boj proti pandemiji v evropskih državah. Tako zlasti preučujejo čustveno doživljanje, občutek socialne izolacije in osamljenosti, spremembe življenjskih navad, strategije obvladovanja stresa in odpornost na stres, uporabo interneta ipd. na pojav anksiozno-depresivnih in drugih simptomov in motenj. Na ta način bodo poskušali identificirati dejavnike tveganja za težave v duševnem zdravju in bodo lahko razvili ustrezne ukrepe in strategije preprečevanja težav v duševnem zdravju.

V Sloveniji so z raziskavo začeli julija lani. Med drugim preliminarni podatki za Slovenijo kažejo, da anketirance med pandemijo najbolj skrbijo omejene možnosti gibanja (30 odstotkov vprašanih), strah pred okužbo (22 odstotkov), manjša možnost druženja (17 odstotkov), starševske težave, kot so šolske obveznosti otrok in omejitve obšolskih dejavnosti (15 odstotkov), finančne skrbi (sedem odstotkov) in manjše možnosti komunikacije s starejšimi člani družine (sedem odstotkov). Več kot polovica vprašanih poroča o večji uporabi interneta od začetka pandemije, petina vprašanih pa o manjši telesni aktivnosti.

Raziskava bo posebej preučila doživljanje različnih skupin; zdravstvenih delavcev, ljudi različnih starostnih skupin, tistih z izkušnjo karantene in izolacije ter prebolelih. Izvajalci raziskave ocenjujejo tudi vpliv na duševno zdravje tekom gibanja epidemije (glede na naraščanje okužb oz. pojav valov). Do sedaj je v Sloveniji sodelovalo že blizu 2000 ljudi. Posebej so spremljali stanje v prvem oz. po prvem valu in nato ob porastu okužb v drugem valu; z raziskavo sedaj nadaljujejo.

Tako pozivajo vse, ki bi želeli sodelovati v raziskavi, naj se jim pridružijo. Sodelovanje je prostovoljno, povsem anonimno, v obliki spletnega vprašalnika o izkušnji s pandemijo. Izpolnjevanje vprašalnika vzame približno 15 minut. Raziskavo je odobrila komisija za medicinsko etiko. Kdor bi želel sodelovati, lahko dostopa do raziskave na povezavi https://www.psih-klinika.si/skupno/novica/raziskava-covid-19-in-dusevno-zdravje/.