Bila je povsem neprepoznavna v primerjavi s tekmo v sredo proti Kopru in doživela popoln razpad sistema. V enajsti tekmi je Goran Stanković doživel prvi poraz, odkar je sedel na klop Olimpije. Ker je Maribor v Ljubljani premagal Bravo z 1:0, se je prednost Olimpije s sedmih točk stopila na štiri in boj za naslov državnega prvaka je znova povsem odprt.

Mura je v tekmo vstopila z načrtom, da čim prej doseže zadetek, medtem ko je Olimpija delovala zaspano. V prvem polčasu se je vse, kar je bilo razburljivega, zgodilo v prve četrt ure. Prvo priložnost je imela Mura že v drugi minuti preko Maroša, ki je pobegnil ljubljanski obrambi, a je streljal v Freliha, ki je tri minute kasneje dobil tudi dvoboj z Ourom. Odgovor Olimpije je prišel v deseti minuti po lepi kombinaciji, ko je Bosić streljal, a se je izkazal vratar Mure Obradović. V 13. minuti je strel Maroša ubranil Frelih, enako se je končal minuto kasneje dvoboj na drugi strani med Obradovićem in razigranim Bosićem. Nadaljevanje prvega polčasa je minulo v taktičnem boju, Mura je bila bolj odločna in agresivna, Olimpija pa se je predvsem pazila, da ne prejme gola in imela srečo, ko se je žoga kotalila pol metra od gola.

Mura je drugi polčas začela sanjsko, saj je Bobičanec v 48. minuti dosegel pravi evrogol s strelom z 20 metrov pod stičišče prečke in vratnice. To je bil sploh pri gol Mure v letošnji sezoni pri Olimpiji. Mura ni popuščala, iskala je drugi gol, vendar prav neverjetno je, kako je Maroša dvakrat streljal mimo in čez gol. Gostje so padali iz napake v napako. V 70. minuti so Prekmurci zadeli drugič, ko je Maroša streljal, Frelih je le odbil žogo, ki jo je v mrežo porinil Kous. V 76. minuti je tretji gol z glavo dosegel še Gorenc po strelu z glavo, potem ko je bil povsem osamljen. O nemoči Olimpije počasne in brezidenje Olimpije vse pove podatek, da si v drugem polčasu ni priigrala niti ene priložnosti.

Na ostalih tekmah 30. kroga je pomlajeni Maribor (v zasedbi je bilo šest novih igralcev, od tega dva najstnika) v Šiški premagal Bravo z 1:0, potem ko je sodnik Nejc Kajtazović prestrogo dosodil enajstmetrovko za goste, ki jo je realiziral Jan Mlakar. Domžale so nadaljevale z dobrimi igrami spomladi, saj so premagale nekonkurenčno Celje s 3:1 po zaostanku 0:1. V skromen primorskem derbiju sta Koper in Gorica remizirala 0:0, gostje pa so dvakrat stresli okvir gola. Tabor je v Kidričevem premagal Aluminij, ki je že po slabe pol ure ostal z desetimi igralci, ko je bil zaradi prekrška za enajstmetrovko izključen Azemović.