Novost na cesti VW polo

4,05 m je dolžinska mera pola, katerega prtljažnik pogoltne 351 litrov.

4 motorji so na voljo, vsi so litrski trivaljniki, od tega trije bencinarji z močjo 59 (80 KM), 70 (95 KM) in 81 kilovatov (110). Dizla in hibrida ni v ponudbi.

Polo postavlja nove standarde v svojem segmentu, v katerem je eden najbolje prodajanih avtomobilov. Oblikovan je športno, oblikovalski jezik pa je podoben kot pri številko večjem golfu. Avto je prepoznaven že od daleč. (Marco Pavone, Volkswagen)

26 cm (10,25 palca) je premer digitalnega kokpita, ki je serijski pri vseh različicah.

210 km/h je najvišja hitrost, pri kateri še deluje radarski tempomat, ki prilagaja hitrost glede na omejitve in traso ceste.