Na današnjih volitvah se premier Edi Rama poteguje za nov, že tretji mandat. Predvolilni boj je bil zelo napet, z množičnimi protesti in demonstracijami. V sredo je prišlo celo do spopada med političnimi nasprotniki, pri čemer je bil en človek ubit, še štirje pa ranjeni.

Na volitvah v eni najrevnejših evropskih držav se znova spopadajo stari rivali - vladajoči socialisti (PS) Edija Rame in opozicijski demokrati (PD) Lulzima Bashe. Slednje podpira še Gibanje za socialistično integracijo (LSI), ki ga vodi Monika Kryemadhi, in 12 manjših strank, ki skupaj tvorijo Zavezništvo za spremembe. To bi bilo lahko na koncu tudi odločilno za spremembo vlade v Tirani, napovedujejo analitiki.

Velik vpliv na volitve naj bi imela pandemija covida-19, zaradi katere so spremenili tudi določena pravila. Aktivno okuženi s koronavirusom tako ne smejo na volišča, prav tako veljajo omejitve za številčno albansko diasporo.

Kar 1,5 milijona od skoraj treh milijonov prebivalcev Albanije namreč živi v tujini, možnosti glasovanja pa po pošti ni in tako številni najverjetneje ne bodo volili.

Poleg tega naj bi nova pravila elektronske identifikacije volivcev otežila poneverbe, zlasti večkratno glasovanje ali glasovanje v imenu sorodnikov, kar se je po ocenah mednarodnih opazovalcev na prejšnjih volitvah pogosto dogajalo. Vse te spremembe bi bile lahko voda na mlin opozicijske koalicije, ocenjujejo v Mednarodnem inštitutu za bližnjevzhodne in balkanske študije (Ifimes).