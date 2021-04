Še petič v letošnji sezoni so košarkarji Cedevite Olimpije na prav toliko obračunih spravili na kolena večnega rivala Krko. V Stožicah je bilo v 10. krogu lige za prvaka 99:72 (24:30, 50:43, 75:52, Brown 17, Jones 16; Vrabac 17, Škedelj 13). A sobotni obračun je bil za moštvi le uvod v sila pomemben zadnji krog lige ABA, zato so bile glave igralcev bolj kot v končni izid usmerjene v varčevanje energije in pozornost, da ne bi prišlo do kakšne neljube poškodbe. Novomeščane danes ob 16. uri čaka gostovanje pri FMP, kjer bi se z zmago izognili 13. mestu, ki pelje v dodatne kvalifikacije za obstanek z drugouvrščenim v 2. ligi ABA. Če jim ne uspe, bo dolenjsko moštvo upalo na uspeh Partizana proti Splitu, ki bi jih prav tako rešil predzadnjega mesta. Sami od sebe pa za uvrstitev v polfinale niso več odvisni Ljubljančani. Ti morajo v torek ob 18. uri ugnati Mego, hkrati pa upati na zmago Igokee proti Mornarju.

»FMP je zelo atletska ekipa z veliko nadarjenimi posamezniki. Motor ekipe in vodja mladih igralcev je Filip Čović, ki je arhitekt njihove igre. Čaka nas težko delo. Njihovi največji kakovosti sta skok v napadu ter hitri protinapadi. Trener Vanja Guša je po prihodu sredi sezone naredil odlično delo, saj je dvignil ekipo iz rezultatske krize in ji omogočil obstanek v ligi ABA. Mi imamo vse v svojih rokah. Nikakor se nam ne sme zgoditi, da bi imel FMP večjo željo po zmagi, da bi bil bolj borben. V tekmo morajo igralci kreniti, kot da je zadnja v njihovih karieri,« je pred gostovanjem pri FMP odločen trener Krke Dalibor Damjanović.

Če imajo pri Krki lepe možnosti, da se izognejo predzadnjemu mestu, pa so pri Olimpiji za preboj v polfinale precej manjše. Ljubljančani so s porazom proti Ciboni prišli v položaj, ko jih tudi zmaga proti Megi v zadnjem krogu ne pelje v končnico. Za tak razplet mora Igokea, ki si je že zagotovila polfinalno vstopnico, ugnati Mornarja, kar pa je glede na položaj malo verjetno. »Mega je mlada in nadarjena ekipa, ki igra odlično košarko. Imeli so dva tedna za pripravo na to tekmo, mi pa naporen ritem. A ne glede na to moramo najti energijo, da zadnji obračun rednega dela lige ABA dobimo,« pravi trener Olimpije Jurica Golemac, ki je proti Novomeščanom razporedil minutažo igralcem, nekatere pa tudi odpočil.

Liga ABA, 26., zadnji krog, danes ob 16. uri: FMP – Krka, Borac – Cibona, Partizan – Split, ob 18. uri: Zadar – Crvena Zvezda, jutri ob 18. uri: Olimpija – Mega, Igokea – Mornar.