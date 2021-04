Tako blizu, pa tako zelo daleč. Rokometaši Gorenja so bili na pragu uvrstitve v finale evropskega pokala, a so bili proti AEK iz Grčije premalo zbrani v zaključku povratne tekme, ko je po 60 minutah na semaforju pisalo 31:31. Ker so na prvi izgubili z 29:31, je to pomenilo evropsko slovo.

Velenjčanom je lahko žal zamujene priložnosti, saj so ob polčasu vodili z 19:13, a so nato v nadaljevanju močno popustili. Atenska ekipa je v drugem polčasu z obrambo 4-2 povsem presenetila gostitelje, Grki pa so izid prvič izenačili na 28:28. »V zadnjih 20 minutah ni bilo energije, psihološko smo padli, ob tem se je poškodoval Aleks Kavčič. Moji igralci so se borili do konca, a zmagali so izkušeni in rutinirani Grki,« je dejal trener Gorenja Zoran Jovičić. Velenjčani so sicer v letošnji sezoni izločili Sieno iz Italije, Cocks iz Finske, Borca iz BiH in Robe Zubri iz Češke.

Reprezentanca na pripravah Moška reprezentanca je v Zrečah začela priprave na odločilne tekme kvalifikacij za nastop na EP leta 2022. Selektor Ljubomir Vranješ ni imel mirnega spanca. Zaradi poškodb je ostal brez dveh pomembnih obrambnih členov, krožnih napadalcev Blaža Blagotinška in Mateja Gabra, udeležbo pa je moral, prav tako zaradi poškodbe, odpovedati tudi organizator igre Staš Skube. Med poškodovanimi sta tudi prvi vratar Klemen Ferlin in desni zunanji Klemen Cehte. »Na tokratni akcij bo precej novih igralcev. Zanimivo mi bo spremljati, kako se bodo posamezniki spopadli z nalogami, ki jim bodo zaupane. Nekaj idej v naši igri bo novih, a časa za velike spremembe ni,« je dejal Ljubomir Vranješ. Slovenijo v torek in v nedeljo čakata dvoboja s Turčijo, v četrtek pa še s Poljsko.