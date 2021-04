Takrat niso rekli, da je to nesprejemljivo, ampak da je treba rešiti sistemsko. To smo sedaj želeli narediti. Ta diskusija je torej stara, ni nova. V tem primeru se je pokazalo, kako se spreminjajo vloge. Ko si v opoziciji, ti je varstvo okolja najpomembnejše, ko si na poziciji, pa moraš razumeti tudi gospodarski subjekt, da se želi razvijati in širiti. O zakonu, ki je zdaj predmet referenduma, pa je javna razprava bila in ni korektno, da govorijo, da ni bilo možnosti in časa za razčiščevanje.

Mislim, da je velika škoda, da ni soočenja argumentov. Govoril sem z vsemi vpletenimi in sem jih vprašal: kje so vaši argumenti? Nihče jih ni ponudil, nimajo jih. Referendum pa bo imel tri škodljive posledice. Največja je ta, da ne bomo mogli nameniti denarja iz sklada za vode za vzdrževanje vodotokov. Ti so preslabo vzdrževani, denar bo ostal v skladu in ne bo porabljen za čiščenje vodotokov. Gre za 17 milijonov evrov. Druga: še vedno bo možna gradnja vseh objektov na priobalnem pasu, kar je slabo tako za vodotoke kot za ljudi. In tretja: država bo imela z referendumom stroške. Večer v soboto