Tadej Pogačar je prišel do svoje največje zmage na enodnevnih klasikah. 22-letnik je bil po slabih 260 kilometrih najmočnejši v sprintu peterice, ki si je odločilno prednost privozila na zadnjem vzponu dneva 10 kilometrov pred ciljem. Pogačar je ponovil lanski uspeh Primoža Rogliča, ki je ravno tako na ciljni črti prehitel Alaphillipa.

Roglič in Pogačar z manjšimi težavami Glavnina je 107. izvedbo Stare dame (La Doyenne), kot v Valoniji pravijo dirki Liege–Baston–Liege, začela zelo nedeljsko. S tem je dopustila, da si je sedmerica pogumnih kolesarjev v zgolj 20 kilometrih privozila 10 minut prednosti, a to seveda ni bilo dovolj, da bi ubežniki zdržali vse do konca. Najmočnejša moštva so nato začela malce bolj nadzirati dirko. Prednost ubežnikov se je tako nekaj časa zaustavila pri desetih minutah, nato pa je začela vpadati. Vse bolj napeto je dogajanje postajalo, ko se je tretji spomenik sezone prevesil v zadnjih 100 kilometrov, ko je bila na sporedu tudi večino od 11 kategoriziranih vzponov dneva. Boj za pozicije je potekal praktično na vsakem vzponu, saj so številni kolesarji poizkušali z novim begom. To je povzročalo nemalo težav v glavnini. Videli smo številne tehnične težave, tako je zadnje kolo moral zamenjati tudi Tadej Pogačar. 22-letnik 65 kilometrov do cilja ni imel težav z vrnitvijo v glavnino, a je porabil kar nekaj energije. V manjših težavah se je le nekaj kilometrov pozneje znašel tudi Primož Roglič, ki je bil v središču manjšega zapleta v glavnini, a se je uspešno izognil padcu, malce je le izgubil ritem, a je ostal v glavnini, ki je nato 30 kilometrov do cilja ujela ubežnike.

Roglič ni imel svojega dne Do precej razburjenja je prišlo na vrhu predzadnjega vzpona dneva, ko je glavnina zopet razpadla. Napad ekipe Ineosa sta zamudila Roglič in zmagovalec Valonske puščice Julian Alaphilippe. Tadej Pogačar je bil na pravem mestu in si je skupaj z majhno skupino kolesarjev privozil nekaj prednosti. Vseeno so se v ospredju malce zaustavili in dopustili vrnitev zamudnikov, z napadom je nadaljeval le Ekvadorec Richard Carapaz, ki si je privozil 20 sekund prednosti, a so ga na zadnjem vzponu dneva preostali ujeli. Na njem pa so bili najmočnejši Alaphilippe, Pogačar, Alejandro Valverde, David Gaudu in Michael Woods, ki so si priborili odločilno prednost. Najboljši kolesar na svetu Primož Roglič ni imel svojega dne in ni mogel slediti izjemnemu napadu peterice, malce prekratek je bil tudi Matej Mohorič. Slovenca sta bila po zaključku zadnjega vzpona zelo dejavna, da bi znova nadoknadila 20 sekund zaostanka za vodilno peterico, a so bili kolesarji v ospredju premočni.