Umrla je priznana slovenska gledališka in filmska igralka Ljerka Belak, poroča spletni portal MMC. Stara je bila 73 let.

Leta 1948 v Ljubljani rojena Ljerka Belak je med letoma 1965 in 1970 študirala na AGRFT, leta 1993 pa tam diplomirala. Do istega leta je bila zaposlena v SLG Celje, nato pa vse do upokojitve v Mestnem gledališču Ljubljanskem. Ves čas je sodelovala z ljubiteljskimi gledališkimi skupinami. Sodelovala je pri več kot 200 radijskih igrah, v 20 televizijskih dramah in nekaj filmih, denimo Kavarna Astoria in Carmen.

Leta 1981 je za svoje delo prejela Nagrado Prešernovega sklada, šest let kasneje Severjevo nagrado, leta 1989 Borštnikovo nagrado, pa tudi naziv Žlahtne komedijantke na Dnevih komedije v Celju. Pred šestimi leti je prejela Borštnikov prstan in pa Ježkovo nagrado.