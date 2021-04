Oblasti so navedle, da so zgodaj zjutraj prejeli signale z lokacije več kot 800 metrov globoko, za vizualno potrditev pa so uporabili podvodno reševalno vozilo, ki ga je dal na voljo Singapur, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Razbita na več delov Pogrešana podmornica je bila najdena razbita na več delov na dnu morja ob obali otoka Bali, je še sporočila vojska. Načelnik mornarice Judo Margono je ob tem pojasnil, da je podmornica razpadla na tri dele. »S tem verodostojnim dokazom lahko potrdimo, da je KRI Nanggala 402 potonila in da je vseh 53 članov posadke na krovu umrlo med opravljanjem dolžnosti,« je na novinarski konferenci dejal poveljnik indonezijske vojske Hadi Tjahjanto. Po besedah Tjahjanta so danes našli še več predmetov s podmornice, med drugim sidro in varnostna oblačila, ki so jih nosili člani posadke.