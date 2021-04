»To je moje ljubezensko pismo vsem glasbenikom, ki so s prijatelji skočili v star kombi in pustili vse za seboj, samo zato, da bi igrali,« je o projektu dejal Grohl. V filmu je želel raziskati, kateri so vzroki, da se s prijatelji in vso opremo za več mesecev zapreš v kombi in se podaš na pot.

Film sledi mladima skupinama RadKey in Starcrawler, ki na svojih začetkih s kombijem osvajata koncertna prizorišča v različnih mestih, hkrati pa v njem nastopajo številni priznani glasbeniki, ki se spominjajo svojih svojih začetkov kariere na cesti. Poudarek filma je na vlogi kombijev pri formiranju rock legend ter nepozabnih zgodb.

Projekt bodo 30. aprila premierno predstavili na novem, s strani Sonyja podprtem kanalu Coda Collection, ki gostuje na platformi Amazon Prime Video.

What Drives Us je Grohlov drugi celovečerni film. Svoj režijsko-producentski prvenec Sound City, o studiu Van Nuys CA, v katerem je Nirvana leta 1991 posnela album Nevermind, je na festivalu Sundance predstavil leta 2013. Grohl je režiral tudi osemdelno dokumentarno serijo HBO Foo Fighters: Sonic Highways, ki so jo premierno predstavili leta 2014 in je prejela dva emmyja.