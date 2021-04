Iz Indije danes poročajo o rekordnih 349.691 novih okužbah. Zaradi pomanjkanja kisika v bolnišnicah še naprej narašča tudi število umrlih. V minulih 24 urah je zaradi covida-19 umrlo 2767 ljudi, kar je največ od začetka pandemije, kažejo podatki indijskega ministrstva za zdravje.

To je že četrti dan zapored, da so v državi z 1,3 milijarde ljudi zabeležili več kot 300.000 primerov okužb in več kot 2000 primerov smrti, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Manjka postelj, kisika, zdravil Zdravstveni sistem je pod velikim pritiskom, v bolnišnicah primanjkuje postelj, zdravil in kisika. Bolnišnice v prestolnici New Delhi pošiljajo opozorila zaradi pomanjkanja kisika za bolnike. Številni strokovnjaki sicer opozarjajo, da Indija še ni blizu vrhunca tokratnega vala pandemije. Pakistan je prizadeti sosedi, s katero ima pogosto napete odnose, ponudil pomoč v obliki medicinskih pripomočkov. »Pakistan je kot gesto solidarnosti z ljudmi v Indiji spričo sedanjega vala pandemije covida-19 ponudil pomoč, vključno z ventilatorji,« je v soboto po poročanju dpa sporočilo pakistansko zunanje ministrstvo. V New Delhiju, kjer živi 20 milijonov ljudi, so se spričo poslabšanja epidemioloških razmer danes odločili, da še za teden dni podaljšajo zaprtje javnega življenja, ki so ga uvedli v ponedeljek, je po poročanju francoske tiskovne agencije APF sporočil glavni minister indijske prestolnice Arvind Kejriwal.