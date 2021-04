Včeraj nekaj po peti uri popoldan so gorski reševalci zagnali reševalno akcijo za ponesrečenega padalca. Ta je med letom strmoglavil na zelo zahtevnem in strmem terenu na pobočju Lukenjskega grabna nad Ambrožem pod Krvavcem. »V težkem reševanju je šlo za kombinacijo klasičnega in helikopterskega reševanja, v katerem je bilo najprej treba najti in zavarovati padalca, potem pa ga v zahtevnih okoliščinah še rešiti,« so sporočili iz PU Kranj. Poškodovanega padalca so odpeljali na zdravljenje.

»Za pomoč se zahvaljujemo zdravniku postaje GRS Kamnik in Letalski policijski enoti, ponesrečenemu padalcu pa želimo uspešno okrevanje,« so na facebooku zapisali v GRS Kranj, ki so reševanje vodili.