Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Domžalami in Krtino proti Mariboru. Zaprt je tudi uvoz Krtina proti Mariboru.

Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, Možni so zastoji, predvsem popoldne.

Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz Ljubljana vzhod, Zaloška, iz smeri Golovca proti Zadobrovi. Obvoz preko priključka Bizovik.

Danes med 8. in 21. uro bo veljala omejitev prometa tovornih vozil z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta. Do 2. maja bo promet med razcepom Zadobrova in Bizovikom potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Zaprt je tudi uvoz Ljubljana/vzhod, z Zaloške ceste proti Zadobrovi. Zaprt je tudi uvoz Ljubljana vzhod, z Zaloške ceste proti Zadobrovi.

Obnova predora Golovec

Zaradi obnove predora Golovec promet poteka skozi eno predorsko cev dvosmerno. V obe smeri je prepovedan promet za vsa vozila, z največjo dovoljeno maso nad tremi tonami in pol. Od ponedeljka do srede bo vsako noč med 22. in 5. uro zjutraj zaprt predor Golovec iz smeri Bizovika proti Malencam zaradi testiranja elektrostrojne opreme. Obvoz bo po severni ljubljanski obvoznic

Zaradi del na glavnih in regionalnih cestah bo danes do 20. ure zaprta glavna cesta Maribor-Dravograd, med Bresternico in Kamnico. Obvoz je preko Ruš in Selnice ob Dravi.

Do 26. 4. bo zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika, med Hrastom pri Jugorju in Dolnjim Suhorjem. Obvoz je po cesti Jugorje-Semič-Črnomelj-Metlika v obe smeri.