Štirikrat je podal v zadnji četrtini Anthonyju Davisu, ki je 12 od svojih 25 točk zadel v tem delu igre, ki so ga domači dobili z 29:14. S tem so Mavericks nadoknadili 17 točk zaostanka po uvodnem delu dvoboja in s tretjo zmago po vrsti prišli na šesto mesto na zahodnem delu lige, ki kot zadnje še neposredno vodi v končnico. Dončić, ki je igral 39 minut, je imel najboljši statistični učinek na tekmi (+26).

Zmagali sta tudi preostali ekipi s slovenskima košarkarjema. Miami Heat je premagal Chicago Bulls s 106:101, Goram Dragić zaradi poškodbe ni igral za zmagovito domačo vrsto, Denver Nuggets pa je bil boljši od ekipe Houston Rockets s 129:116. Vlatko Čančar je za zmagovalce igral štiri minite, ujel je dve žogi in zgrešil edini met za tri točke.