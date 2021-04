Liverpool je imel danes lepo priložnost, da se z morebitno zmago na domačem terenu prebije med prve štiri ekipe angleškega prvenstva, a je računico pokvaril Newcastle s spodnjega dela lestvice.

Rdeči so sicer povedli, ko je že po treh minutah igre zadel Mohamed Salah, nato pa so zapravili preštevilne priložnosti. Trent Alexander-Arnold, Diogo Jota in Sadio Mane so vsi imeli lepe priložnosti, da bi povišali prednost domače ekipe, a jih niso kronali z zadetki, kar se jim je maščevalo v sodnikovem dodatku.

Sprva so imeli srečo, saj je VAR razveljavil gol za izenačenje gostov Calluma Wilsona zaradi kontroverzne roke, a vseeno niso znali ubraniti prednosti. Nato pa je v zadnjih sekundah za 1:1 v 95. minuti zadel Joe Willock.

Liverpool je zdaj po remiju sicer na šestem mestu s 54 točkami in ima točko zaostanka za West Hamom na petem mestu, ki je danes doma z 0:1 izgubil proti Chelseaju. Edini gol na tekmi je sicer dosegel Timo Werner (43. minuta) po lepi akciji in podaji branilca Benjamina Chillwella.

Londonski ekipi, ki sta bili pred današnjim dvobojem izenačeni, se obe borita za ligo prvakov, danes so veliko delo opravili pri modrih, saj imajo tri točke več od West Hama in le točko manj od tretjeuvrščenega Leicestra.

Zvečer sledi še tekma Sheffield United - Brighton.