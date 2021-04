Cedevita Olimpija je še petič v tej sezoni premagala Krko in ohranila stoodstotni izkupiček v medsebojnih partijah.

Krog pred koncem skupine za prvaka imajo Ljubljančani šest zmag in tri poraze, Novomeščani pa 5-4. Cedevito Olimpijo čaka še gostovanje v Rogaški Slatini, Krko v Domžalah, v vsakem primeru pa bodo oboji v končnico vstopili iz zgornjega dela razpredelnice, kar pomeni, da bodo imeli v četrtfinalu prednost domače dvorane na morebitni tretji tekmi.

Novomeščani so v prvi četrtini prikazali izjemno predstavo. Ob metu 8:8 za tri točke so jo dobili s 30:24. Nadaljevanje tekme pa je bilo povsem v znamenju Cedevite Olimpije. Preostanek tekme so domači dobili s 75:42.

Šest igralcev Cedevite Olimpije je imelo dvomestno število točk. Največ jih je dosegel Rion Brown (17, met 7:10), najvišji statistični indeks pa je zbral 18-letni Dan Duščak (20). Mladi Ljubljančan je dosegel 10 točk ter dodal 6 podaj, 5 skokov in 4 ukradene žoge. Pri Krki je 17 točk vknjižil Adin Vrabac (met 7:12, 6 skokov).