V napadu talibanov v provinci Takar je medtem umrlo sedem borcev skupine, ki je zvesta vladi. Pri tem so si talibani pomagali celo z dronom. V provinci Logar pa so življenje izgubili trije vojaki, ko je odjeknila bomba, podstavljena ob robu ceste. Še dva policista sta umrla v eksploziji v mestu Džalalabad. Talibani naj bi stali tudi za napadom v bližini Gaznija, kjer so v eksploziji umrli najmanj štirje civilisti.

V Afganistanu je letos v prvih treh mesecih po podatkih Združenih narodov umrlo najmanj 573 civilistov, 1210 jih je bilo ranjenih. To je skoraj 30 odstotkov več kot pred enim letom.

Odkar so ZDA napovedale, da bodo ameriški vojaki do 11. septembra zapustili Afganistan, se tam še dodatno krepijo ciljni napadi, med drugim na intelektualce ter predstavnike medijev in države. Povečalo se je tudi število napadov na vojaške točke in napadov na ulicah, ki vključujejo podstavljene bombe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Načrtovane mirovne pogovore v Istanbulu, ki naj bi potekali danes, so talibani odpovedali, ker bodo ameriški vojaki v Afganistanu ostali dlje, kot so sprva napovedovali. Če do umika tujih sil ne bo sklenjen mirovni dogovor, opazovalci pričakujejo, da se državljanska vojna vnovič razplamtela.