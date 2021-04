Milva je bila po besedah italijanskega ministra za kulturo Daria Franceschina »ena od največjih interpretk italijanskega šansona«, so njegove besede povzeli pri nemški tiskovni agenciji dpa.

Milva, s polnim imenom Milva Biolcati, se je rodila v majhnem kraju Goro v bližini Neaplja materi šivilji in očetu ribiču. Zaradi finančnih težav v družini se je preselila v Bologno, kjer se je glasbeno in igralsko usposabljala in se začela prijavljati na različna pevska tekmovanja.

Zmaga v San Remu Znana je postala leta 1961, ko je zmagala na glasbenem festivalu v San Remu s pesmijo Il mare nel Cassettto. V zgodnjih 60. letih letih je bila primadona italijanske pop glasbe. V svoji karieri je posnela na ducate albumov. Velik preboj v njeni karieri je v začetku 70. let pomenilo povabilo gledališkega režiserja Giorgia Strehlerja, naj prevzame vlogo Jeny v Brechtovi Operi za tri groše v njegovi režiji. Igrala je tudi v filmu.