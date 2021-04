V Indiji se pred bolnišnicami v večjih mestih nabirajo vrste covidnih bolnikov in njihovih svojcev. V državi imajo še vedno težave s pomanjkanjem kisika, vlada pa išče rešitve. V zadnjem dnevu so potrdili še več kot 340.000 okužb, skupno že približno 16,5 milijona. Doslej je za posledicami covida-19 umrlo skoraj 190.000 ljudi. Številni strokovnjaki svarijo, da Indija še ni blizu vrhunca tokratnega vala. Tega naj bi dosegli šele čez najmanj tri tedne, kar pomeni, da bodo številke do takrat predvidoma v porastu.

Krematorij kar na parkirišču Vlada je medtem organizirala posebne vlake, ki dostavljajo kisik najbolj prizadetim mestom. Pozvala pa je tudi proizvajalce, naj okrepijo proizvodnjo kisika in drugih nujnih zdravil, ki jih primanjkuje. Ravno danes je v mesto Lucknow prispel vlak z okoli 30.000 litri kisika, vendar je mesto tako hudo prizadeto, da bo to verjetno zadostovalo le za pol dneva. Hudo je tudi v prestolnici New Delhi, kjer ponekod covidni bolniki zaradi pomanjkanja postelj in kisika umirajo pred bolnišnicami. Ena od pristojnih ustanov je kar na parkirišču vzpostavila začasni krematorij, da bi tako pomagali ob kopičenju trupel.

Slabše tudi v Pakistanu O poslabšanju epidemioloških razmer poročajo tudi iz sosednjega Pakistana, kjer so bolnišnice tik pred kolapsom. V državi so doslej sicer potrdili okoli 790.000 okužb in skoraj 17.000 smrti. Pravo število mrtvih v povezavi s covidom-19 je verjetno precej višje, je opozoril predstavnik pakistanskega medicinskega združenja Qaiser Sajjad. Na intenzivni negi je trenutno skoraj 4700 bolnikov, kar je največ doslej. Dobavitelji kisika so že posvarili oblasti pred pomanjkanjem zaradi povečanega povpraševanja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izrael prvič po desetih mesecih brez novih smrtnih žrtev V Izraelu prvič po desetih mesecih na dnevni ravni niso zabeležili novih smrtnih žrtev covida-19. Skupno število doslej umrlih v pandemiji je v četrtek ostalo nespremenjeno na 6346. Izrael pred tem nobene nove smrtne žrtve covida-19 na dnevni ravni ni zabeležil od junija lani. Izrael je pri cepljenju proti covidu-19 najuspešnejša država na svetu. V četrtek so presegli mejnik petih milijonov ljudi, ki so prejeli že oba odmerka.

Črna gora odpira mejo za turiste iz Vzhodne Evrope Od danes lahko v Črno goro brez predložitve negativnega testa na novi koronavirus ali dokazila o cepljenju vstopijo tudi državljani Rusije, Belorusije, Ukrajine in Severne Makedonije. Podobno že od prej velja za sosednje Albanijo, Kosovo, Srbijo, Bosno in Hercegovino in Hrvaško, poroča srbski portal N1. Po novem je dovoljena tudi živa glasba na terasah lokalov med 18. in 21. uro. Še naprej pa je obvezno nošenje mask, v veljavi ostaja tudi policijska ura.