Afera dieselgate, ki se nanaša na goljufanje pri okoljskih testih avtomobilov na dizelski pogon, je s Volkswagnovim priznanjem izbruhnila leta 2015. Med obtoženimi je že nekdanji prvi mož avtomobilskega koncerna Martin Winterkorn.

Z novimi 15 obtožnicami se skupno število obtoženih povečuje na 34. Petnajsterici državno tožilstvo očita pomoč pri davčnih utajah, pomoč in spodbujanje lažnega potrjevanja ter zavajajoče oglaševanje, je pojasnil državni tožilec Klaus Ziehe. Imen ni razkril.

Po ocenah preiskovalcev so vodilni v Volkswagnu in pri njegovih dobaviteljih krivi zavajanja oblasti in strank v Evropi in ZDA. Motorje dizelskih avtomobilov so namreč opremili s programsko opremo, ki je zaznala cikle testiranja in v njih lažno poskrbela za precej manjše izpuste škodljivih plinov, zlasti dušikovih oksidov, kot jih avtomobili dejansko izpuščajo na cesti.