Rus razume navijače, ki so se v torek zbrali na protestu, na katerem so izrazili svoja čustva.

»To je odločitev, ki jo globoko obžalujemo in je ne bi smeli sprejeti. Smo pa jo, ker nismo hoteli zaostajati za drugimi velikimi angleškimi in tujimi tekmeci. Vsi pa smo hitro dojeli, da smo storili napako,« je dejal Abramovič.

Klub želijo vrniti skupnosti

»Od izstopa iz lige smo si vzeli čas, da se neposredno pogovorimo z različnimi navijaškimi skupinami in poslušamo njihova stališča ter pomisleke. Naša ambicija s Chelseajem je bila vedno, da postane najboljši klub na svetu, tako na igrišču kot na drugih področjih. Želimo ga vrniti skupnosti,« so še sporočili iz kluba.

Proti odločitvi so protestirali tudi navijači vseh drugih angleških klubov, ki so se pridružili ligi, privrženci Tottenhama in Arsenala so tudi glasno zahtevali, da njuno vodstvo odstopi.