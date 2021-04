Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj pa bodo ukrepali v skladu z zakonodajo.

Na policijski upravi so sicer pojasnili, da so policisti v petek opravili varovanje neprijavljenega shoda, ki je potekal med 19. in 20. uro na območju centra Ljubljane ter se zaključil na Prešernovem trgu. Po njihovih ocenah se je zbralo okoli 500 oseb.