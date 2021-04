Obeta se sončen konec tedna. Tako v soboto kot v nedeljo se bodo temperature ponekod povzpele tudi nad 20 stopinj Celzija. Ob sproščanju ukrepov za zajezitev epidemije oz. ukinitvi prepovedi prehajanja regijskih meja in odprtju teras gostinskih lokalov je tako pričakovati povečan promet na slovenskih cestah. Podobno bo v času prvomajskih praznikov.

Zastoji po celi državi

Na primorski avtocesti, kjer potekajo dela, nastajajo zastoji, zaradi česar se potovalni čas iz Ljubljane proti Kopru podaljša za več kot eno uro, opozarjajo na spletni strani prometno-informacijskega centra. Zastoji nastajajo med Logatcem in Postojno ter med Postojno in Razdrtim proti Kopru, pa tudi med Uncem in Logatcem proti Ljubljani.

Zastoji so tudi na štajerski avtocesti. Zaradi zastoja med Domžalami in Krtino se potovalni čas proti Mariboru podaljša za približno 20 minut, občasno so zastoji med Vranskim in Trojanami proti Ljubljani ter med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani.