Zdravstvene oblasti v ZDA so cepljenja s cepivom Johnson & Johnson prekinile sredi meseca, potem ko so pri šestih osebah po cepljenju potrdili neobičajne motnje strjevanja krvi v kombinaciji z nizko koncentracijo trombocitov.

Glede na zadnje, v petek predstavljene podatke so ob več kot sedmih milijonih razdeljenih odmerkov cepiv tovrstne motnje zaznali še pri devetih ljudeh, skupno torej 15. V vseh primerih gre za ženske, večinoma mlajše od 50 let. Tri so umrle, sedem jih ostaja v bolnišnici.

Nadaljevanje cepljenja s cepivom Johnson & Johnson je v petek najprej priporočila strokovna skupina Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC), češ da koristi pretehtajo tveganja.