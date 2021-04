Jutri bodo v trimilijonski Albaniji parlamentarne volitve. Te so toliko pomembnejše, ker je že tako revna država v času pandemije v še hujši gospodarski krizi in ker 56-letni premier iz vrst Socialistične stranke Edi Rama vlada precej avtoritarno. Vsekakor si zdaj močno prizadeva, da bi še tretjič zapored prevzel vodenje vlade, ki jo vodi od 2013.

Kot vedno je glavni tekmec socialistov Demokratska stranka, ki jo v zadnjih osmih letih vodi Lulzim Basha (46), ta je bil politično blizu Donaldu Trumpu. Menda to opozicijsko stranko iz ozadja usmerja njen nekdanji voditelj Sali Berisha, premier v letih 2005–2013 . Ankete napovedujejo tesen boj med socialisti in demokrati, tretje mesto naj bi pripadlo socialdemokratskemu Gibanju za socialistično integracijo (LSI). Lahko bi se zgodilo, da bi demokrati skupaj z LSI sestavili vlado.

V boju za oblast med socialisti in demokrati se v zadnjih dneh pojavljajo medsebojne obtožbe o kupovanju glasov in o tem, koga podpirajo različne kriminalne združbe. Jutri bi volitve lahko postavili pod vprašaj hujši incidenti in goljufije, kar bi vodilo do napetosti. V sredo je v mestu Elbasan že prišlo do streljanja med več osebami, varnostnik iz vrst demokratov je ubil lokalnega politika socialistov, štiri osebe so bile ranjene. Tik pred tem se je oglasil predsednik države Ilir Meta in Ramo obtožil, da je na čelu »kleptokratskega režima«, ter napovedal, da bo odstopil, če zmaga.