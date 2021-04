Sploh nas pa v tej rubriki zanimajo domače poljane. Vikend ponuja pet tekem v razmerah, ozelenelih kot iz slikanice o razigranem bikcu Ferdinandu. Da v Mariboru ni vse v najlepšem redu, je poleg zadnjega poraza na domačem igrišču dalo misliti tudi igrišče samo. Prav tako ni dajalo vtisa vrhunske forme. Mariborčani danes gostujejo pri Bravu, ki je v gostujočem porazu v Novi Gorici sredi tedna igral všečno. Bravo je na lestvici razmeroma varen in bi bil s točko bržkone zadovoljen, Mariborčani pa niti ne. Lahko, da v prvi postavi pri Mariborčanih res vidimo Repasa in Požeg-Vancaša. Pa četudi ne. Bravo se zdi dovolj močan in spreten, da goste »skompenzira«. Dvojni znak na Bravo. Domžale, ki so v naletu, doma pričakujejo Celje, lanske prvake, ki jim zdaj že povsem resno grozi izpad. Pa vendar so bili lani prvaki. Še vedno imajo potencial, da v Domžalah zadenejo, kajti stava na »oba gol« je prva ideja ob tej tekmi, kvota 1,71 pa prav tako ni nespodobno nizka. Zvečer ob dvajseti uri še Koper – Gorica. Domačini, s prizadetim ponosom po gostovanju v Ljubljani, Gorica pa v zanosu zadnjega, ki še lahko dohiti kvalifikacije. Za »oba gol« je kvota 1,80, enako za nasprotno opcijo. Te dileme po 1,80 so mi subjektivno zoprne, vendar če že, potem v tem primeru tako, da bosta zadeli obe ekipi. Obenem vznemirja ideja o dvojnem znaku na Gorico. V boljši formi delujejo in več veselja do igre kažejo.

Nedelja bo dan derbijev. Kajti tudi Aluminij – Tabor se ta hip zdi to. Derbi enakovrednih si ekip, ki sta na lestvici tik nad mejo izpadanja. Za Sežance, ki so v minulem krogu na domačem terenu »pošolali« Muro, se ve, da so gol ekipa. Natančnost je začela spopadati tudi Aluminij, ki mu je trener Drobne vnesel tudi čvrstost. Nadvse možna ničla, a vendarle dvojni znak na goste. Mura – Olimpija bo tokrat tudi z Ivanovićem. Prav tako verjetna ničla in dvojni znak na goste.