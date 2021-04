Četrta nedelja v aprilu je v kolesarskem svetu rezervirana za četrti spomenik sezone. Letos je načrte zopet malce spremenila pandemija, ki je dirko Pariz–Roubaix prestavila na jesen. To pomeni, da bo jutrišnja 259,1 kilometra dolga dirka Liege–Bastogne–Liege tretji spomenik v sezoni, dva pa bosta na sporedu po koncu poletja.

Hauptman: Ni najbolje, da Pogačar v torek ni startal

Poleg omenjene Pariz–Roubaix je jeseni tradicionalno na sporedu še Lombardija. Na obeh dosedanjih spomenikih sezone se je zgodilo presenečenje. Milano–San Remo je pripadel Belgijcu Jasperju Stuyvenu, dirko po Flandriji pa je dobil Danec Kasper Asgreen. Slovenski ljubitelji kolesarstva upajo, da na tretjem spomeniku do presenečenja ne bo prišlo, saj sta glavna kandidata za zmago Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Emirates).

Slovenca na vrhunec spomladanskega dela sezone prihajata odlično pripravljena, le Pogačarju je malce ponagajal lažno pozitivni test njegovega sotekmovalca, kar mu je v sredo onemogočilo nastop na Valonski puščici. »Morali smo malce improvizirati, a trening ni nikoli enak tekmi. Za Pogačarja ni najbolje, da na tako pomemben preizkus prihaja brez predhodne tekme v nogah, a imamo odlično ekipo,« je spremenjeni program ekipe UAE komentiral športni direktor Andrej Hauptman. Roglič je v sredo z drugim mestom potrdil odlično formo, upa pa, da bo jutri še malo boljši za ubranitev lanske zmage. Na startu bo tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious).

To bo že 107. izvedba te atraktivne dirke, na kateri morajo kolesarji premagati kar 4500 metrov nadmorske višine. Prav zaradi težavnosti je dodatno pisana na kožo vsem trem slovenskim kolesarjem, ki branijo odlične uvrstitve iz lanske sezone. Rogličevo premierno slovensko zmago na spomenikih sta Pogačar in Mohorič dopolnila s tretjim in četrtim mestom. »Zakaj pa ne bi letos naredili še enega koraka naprej in bi bili prvi, drugi in tretji,« je malce v šali napovedal Hauptman, ki poleg poklica športnega direktorja v UAE opravlja tudi vlogo selektorja slovenske reprezentance. »Ne le z enim očesom, z obema v tem trenutku spremljam slovenske kolesarje. Ves čas je v ozadju tudi reprezentančni program in za zdaj gre vse po načrtih,« je dejal Hauptman, ki za pomemben cilj sezone izpostavlja olimpijske igre.