»Nikakor ne priznam krivde,« je že marca na vprašanje sodnice, ali prizna krivdo za očitana dejanja po obtožnici, zatrdil 32-letni pravnik Luka Vlaović, ki se je oktobra lani znašel v priporu, ker je nekdanji partnerici in njuni štiriletni hčeri ponudil krofe, ki jih je posipal z zdrobljenimi tabletami lorsidan, pomešanimi s sladkorjem. Dejal je, da je šlo za pomoto, ker nikoli ne bi škodil hčeri in partnerici.

A tožilstvo meni drugače. Prepričano je, da jima je krofe s pomirjevali ponudil, ker je vedel, da se bosta od njega odpeljali z avtom, zaradi učinka pomirjeval pa bi lahko doživeli prometno nesrečo. A oškodovanki je na srečo, kljub temu da ji je med vožnjo postalo zelo slabo, uspelo pripeljati do stanovanja njene mame in očima, ki sta jo pričakala že pri dvigalu, saj ju je poklicala že med vožnjo in povedala, da se počuti zelo čudno. Da sta bili z njeno vnukinjo videti, kot bi bili pijani, je na sodišču dejala oškodovankina mama Nuša Maček, znana celjska odvetnica, ki je tudi že bila zaslišana kot priča.

Sin se je lani zelo spremenil

Da je šlo na srečo le za blažjo obliko zastrupitve, ki je trajala le en dan, je na sodišču pojasnil izvedenec toksikološke in farmakološke stroke dr. Miran Brvar. »Če bi šlo za hujšo obliko, bi obe padli v nezavest, tako pa sta bili iz bolnišnice odpuščeni 19 ur po sprejemu,« je dejal Brvar. In še, da začno tablete lorsidan učinkovati pol ure po zaužitju, po dveh urah je učinek najhujši. Največji problem pa je bil, da je oškodovanka po zaužitju sedla za volan, saj tablete precej zmanjšajo sposobnost vožnje. »Prav tako zdrobljene tablete učinkujejo hitreje,« je še razložil Brvar.

Kot priča je prišla na sodišče tudi mama obdolženca. Povedala je, da je o tem, kaj naj bi se zgodilo, izvedela iz medijev in da je njen soprog Miodrag Vlaović, nekdanji celjski travmatolog, znan tudi iz korupcijske afere Zlate palice, zaradi tega zbolel na srcu. Dodala je, da jim družina oškodovanke že tri leta uničuje življenje in grozi. Spomnimo, da je na eni prejšnjih obravnav to, da jim pravzaprav grozi in že nekaj časa uničuje življenje Luka Vlaović, zatrdil oškodovankin očim Aleš iz znane odvetniške družbe Maček, ki je Luki Vlaoviću pred časom tudi omogočila, da je zapor na Dobu, kjer je prestajal kazen zaradi poskusa uboja Ljubljančana Roka Šibanca, zapustil predčasno. Še več, v svoji pisarni so ga tudi zaposlili. A sodeč po dogodkih, ki so sledili, so si s tem nakopali same težave, ki so se stopnjevale, ko se je zveza med Vlaovićem in oškodovanko začela krhati. Zato ne čudi, da se zdaj obe vpleteni družini medsebojno obkladata z obtožbami. Kot je še navedla obdolženčeva mama, se je njen sin zelo spremenil junija lani, ko so mu močno omejili stike s hčerjo. »Shujšal je za 17 kilogramov,« je povedala. In dodala, da je njena snaha oziroma oškodovanka patološko odvisna od mame.