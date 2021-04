Februarja 2019 je takrat 26 let star Alberto Sánchez Gómez med zajtrkom od zadaj zagrabil svojo 66-letno m amo in jo v domači kuhinji zadavil. Dogodkov tistega dne se ne spominja, je pred dnevi razlagal na sodišču v Madridu, kjer mu sodijo zaradi umora. Prav tako mu niti približno ni jasno, zakaj je njeno truplo z žago in domačimi noži razrezal, s kosi najprej nahranil psa, nato pa si z njimi postregel še sam. »Po televiziji sem slišal glasove, ti pa so bili tudi v moji glavi. Ubij mamo, ubij jo, ubij,« mu je uspelo izdaviti ob začetku postopka, v katerem mu grozi več kot petnajst let zapora. Glasove je tokrat omenil prvič, pravi tožilec, saj o tem ni govoril niti s psihiatri. Po aretaciji je svoje dejanje sicer priznal.

Grozljive podrobnosti iz sodne dvorane so pretresle še vsega hudega vajene. Policija je na kraj zločina namreč prišla šele kakšen mesec pozneje, in to na prošnjo zaskrbljene mamine prijateljice. Človeški ostanki so ležali po vsem stanovanju, tudi pod prho in v zamrzovalniku, je po poročanju španskega časnika El Pais na sodišču pričal policist. Obtoženi je sojenje spremljal mirno, deloval je zaspano in zmedeno, kar niti ni tako čudno, saj po poročanju lokalnih medijev jemlje zdravila. Pravi, da so tuji glasovi v njegovi glavi prvič spregovorili že pred leti, ko je bil star 16 let, bili pa naj bi posledica kombinacije jemanja droge in osebnostne motnje. Zdravila, ki so glasove utišala, je nekje vmes nehal jemati, saj mu niso več ustrezala, psihiatrinji pa po umoru mame ničesar od tega ni omenil, ker mu ni bila všeč. Zdravnica namreč.

Odnosi med mamo in sinom so bili očitno krhki že dlje časa, saj je imel prepoved približevanja, pred usodnim dnem je živel na ulici in pri prijateljih. Ko se je tu in tam vseeno vrnil domov, je dan preživel pred televizijo ob steklenici in marihuani ter v družbi glasov. Na vprašanje, čigave glasove je slišal v glavi, je odvrnil, da so bili zvoki sosedov, prijateljev, zvezdnikov. Še danes jih sliši, a bolj poredko. Kličejo ga po imenu in ga zmerjajo z morilcem. Sojenje se nadaljuje. tak