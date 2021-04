Kelly Osbourne spet na pravi poti

Kelly Osbourne, hči legendarnega glasbenika Ozzyja Osbourna in televizijska zvezdnica, je v zadnjem času povsem spremenila svoj slog in je skorajda neprepoznavna, po komentarjih njenih oboževalcev sodeč pa je sprememba všeč domala vsem. Še zlasti so bili navdušeni nad zadnjimi glamuroznimi fotografijami, ki jih je delila s svojimi sledilci na instagramu, kjer je tudi razkrila svojo zgodbo o težavah z opojnimi substancami, s katerimi se je v zadnjem času znova spopadala.