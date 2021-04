Ob njenem prazniku so ji čestitali mnogi kolegi in prijatelji. Drugače kot lani, ko se je ponašala s posnetki nenavadnega praznovanja, pa letos kljub prigovarjanju ni razkrila, kako je praznovala rojstni dan. Lani je bila na svoj rojstni dan zaradi koronavirusa v samoizolaciji, a ji to ni preprečilo praznovanja. Pod oknom njenega penthousa na zagrebškem Kozjaku so jo presenetili tamburaši, ki so ji jih poslali prijatelji. V večernih urah pa je s prijatelji organizirala še zabavo na zoomu.

Pripravila Vesna Levičnikin Matjaž Terzič