Pride takole družinica pravočasno na testiranje, celo pol ure pred zaprtjem, in se postavi v takrat še vedno zelo dolgo vrsto. Pa pride pripadnik civilne zaščite, ki tam skrbi za red in disciplino, in prav pred družino s tremi otroki potegne črto. »Vi pa kar domov, ne boste prišli na vrsto.« Družina začudena, ker je prišla pravočasno, stoji in vseeno čaka. A uniformiranec potegne ven fotoaparat in jih fotografira, češ, vas bom pa pred vrati izločil. In čakajo. Več kot eno uro. In pride tako družinica in še 15 drugih občanov pred vrata in reče strumni mož: »Ha! Sem rekel, da ne bo šlo. Zaprto!« Teh 19 ljudi, ki so več kot eno uro čakali na nosni pregled, bi testirali v treh minutah. Pa jih niso. Ker na Kranjskem red mora bit, pa tudi če je slab! Uniformirani pripadnik civilne zaščite pa je vendarle malo napolnil svoj sicer čisto majčkeni ego… Čestitamo!