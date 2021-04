Janševa vlada se danes nekontrolirano zadolžuje, obveznosti za te dolgove pa bodo padle na naslednje vlade, ko Janše že ne bo zraven. Takrat nas bo pa doletela prava ekonomska in finančna kriza. Janša pa bo zopet nabijal, kako nesposobna bo takratna vlada, češ »ko smo pa bili mi na oblasti, ljudje niso čutili finančne krize, celo veliko pomoči in socialnih dodatkov so dobili…«.

Nekaj podobnega se je dogajalo že v času prve Janševe vlade 2004–2008, ko so se podjetja in država brez vsake državne regulacije masovno zadolževali, obveznosti in posledice tega ravnanja pa so padle na vse prihodnje vlade in nas državljane. Janša še danes razlaga, kakšno visoko rast je takrat imela Slovenija. To je res, ne vpraša pa se, na čigav račun. Takšna rast je bila mogoča zaradi ugodne mednarodne ekonomske klime in predvsem na račun zadolževanja in tuje akumulacije. Skratka, tedanja vlada se je obnašala skrajno neodgovorno, brez ustreznih kontrolnih mehanizmov, ki so sicer normalni v vsaki razviti državi.

Takrat se ekonomska stroka ni dovolj glasno oglašala in opozarjala, da politika in vodenje države ne gresta v pravo smer. Leta 2009 nas je nepripravljene doletela prava katastrofa, finančne obveznosti so s podjetij in bank prešle na državo in nas državljane. Doživeli smo pravi finančni cunami in gospodarski kolaps. Šele po desetih letih smo ujeli stanje s konca leta 2008, in to na račun odrekanja državljanov in davkoplačevalcev.

Če pogledamo ekonomsko in finančno dogajanje danes, lahko z lahkoto najdemo veliko sličnosti s prvo Janševo vlado. Država se zadolžuje brez koncepta in nam razlaga, da je v Sloveniji v letu 2020 BDP padel manj od povprečja EU. Mogoče je to res, vendar je treba na drugi strani bilance pogledati, za koliko smo se pa tokrat zadolžili. Slovenija danes vzdržuje ekonomsko stabilnost predvsem na račun zadolževanja v tujini, račun pa šele sledi. Žal se tudi danes ekonomska stroka ne oglaša dovolj glasno in opozarja na posledice takšnega ravnanja vlade.

Verjetno je prva Janševa vlada delovala zgolj stihijsko in amatersko, za kar smo, kot rečeno, že plačali visoko ceno. Bojim pa se, da sedanja vlada deluje že načrtno in ima koncept, kako z dolgovi obremeniti in oslabiti delovanje prihodnjih vlad, zaradi česar bo sledil finančni krah. Janša ve, da ne bo izvoljen na naslednjih volitvah za vodenje vlade, si pa s to neodgovorno finančno politiko pripravlja teren za ustvarjanje kaosa v prihodnosti in ponovno zavzetje oblasti po Machiavellijevem načelu »Deli in vladaj«.

Zato sem prepričan, da je to vlado treba ustaviti že danes in preprečiti kaos, ki nas bo zagotovo doletel. Predvsem SMC in poslanci DeSUS imajo ključ v roki in čas je, da se končno streznijo in preprečijo kolaps države.

Gorazd Cuznar, Črnomelj