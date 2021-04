Nepreslišano: Grega Repovž, odgovorni urednik

Zadeve so pripeljane izjemno daleč. Vsi opazujemo, kako SMC in poslanska skupina DeSUS za Janšo in SDS opravljata najbolj umazane in zavržene stvari. Ker so njuni člani tako odvisni od tega, da vsaj še eno leto preživijo na svojih položajih? Ne gre jim za denar, upajo pač, da se bo nekje našel izhod iz tega položaja. Se sploh zavedajo, kako se ponižujejo, ko javno s predsednikom stranke Zdravkom Počivalškom razmišljajo, da bi odstopil z ministrskega položaja, se za nekaj dni vrnil na poslansko mesto, da bi izvolili novega predsednika državnega zbora, nato pa se dal ponovno imenovati za ministra – pri čemer bi sam glasoval za ta predlog? Se sploh zavedajo, za kakšno nizkotno izigravanje parlamentarne demokracije gre? In nadalje: koalicija ne želi dati nepovezani skupini bivših poslancev DeSUS in SMC mest v delovnih telesih, čeprav dejanska razprava o zakonih poteka prav na sejah teh teles. Se v DeSUS in SMC sploh zavedajo, da samo oni o tem javno govorijo in utemeljujejo to sramotno ravnanje? Se zavedajo, da jih vsi gledamo? Mar res ne vidijo, v kako groznem položaju so se znašli? Da ne reagirajo, čeprav je Slovenija edina država v EU, ki je v zadnjem letu popolnoma prepovedala izražanje političnih mnenj na ulici. Mar se ne zavedajo, da zaradi njih in njihove politične preračunljivosti dan za dnem hodijo dijaki, torej otroci, pred sodnike, ker so s transparenti stali na trgu in zahtevali šolo, medtem ko je v bližnjem trgovskem centru desetine in desetine ljudi stalo v vrstah v zaprtem prostoru? Medtem ko so poslovneži jedli v vsaki drugi restavraciji brez mask. Res tako podcenjujejo svoje sodržavljane, da mislijo, da se to ne vidi? Mladina