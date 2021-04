A zmotil sem se. Nisem pričakoval, da bomo priče še protipravnemu ravnanju te druščine v samem hramu demokracije. Skušal sem razumeti, čemu, iskal sem izjave, pojasnila njenih predstavnikov na preprosto vprašanje, ali imajo vse poslanske skupine enako pravico do sodelovanja, sorazmerno seveda z njihovo številnostjo, pri delu državnega zbora, torej tudi do udeležbe v njegovih delovnih telesih. Nič, noben odgovor, noben argument, nobena razlaga, le to, da na vsakem glasovanju predlog opozicije, da se tudi najnovejšo skupino nepovezanih štirih poslancev (treh iz SMC in eden iz DeSUS) vključi v komisije, odbore in delegacije parlamenta, pade. Pa saj so vendarle pravila jasna, obstaja parlamentarni pravilnik, ki te stvari ureja in jih je v preteklosti tudi uredil, skorajda po avtomatizmu, brez prehudo slabe krvi! Morda so bila kdaj kakšna trenja, a bolj zaradi prednosti pri izbiri področij dela. Nikoli ni bilo vprašanje, koliko mest posamični poslanski skupini. Tokrat pa tak cirkus in tako izkazovanje mišic?!

In kot vidim, pri tej raboti sodeluje tudi moj sonarodnjak, poslanec Felice Žiža, domnevam, da v imenu še madžarskega kolege Horvatha. Če ni tako, se Horvathu opravičujem. V torek, na drugem kolegiju predsednika DZ, posvečenem tej temi, je namreč glasoval proti ureditvi porušenih razmerij. Poskušal se je nekako opravičiti s tem, da je bilo tako dogovorjeno v koaliciji, da bi le ta pridobila še nekaj časa, a da bo »v naslednjih tednih prišlo do dogovora«. No, kot volilec tudi poslanca ali poslanke italijanske narodnosti na zagotovljenem sedežu v državnem zboru se za ravnanje gospoda Žiže, ki ga ocenjujem za sramotnega, poslanki Slugovi ter poslancem Zorčiču, Rajiču in Lepu opravičujem. Od svojega manjšinskega predstavnika sem pričakoval, da bo ostal zvest nenapisanemu pravilu, da poslanca narodnosti nista nikoli in do nikogar jeziček na tehtnici, kar sta tokrat, po odhodu dela SMC in DeSUS v opozicijo, očitno postala, sicer vlada ne bi mogla računati na podporo 46 glasov za svoja početja. In predvsem sem pričakoval od zdravnika, da bo znal izkazovati več empatije in etične drže.

K temu sem ga večkrat tudi pisno pozval, celo javno, a odziva nisem nikoli prejel. Ga bom morda tokrat?

Aurelio Juri nekdanji poslanec SD, Koper