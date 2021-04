V največji italijanski parlamentarni stranki Gibanju petih zvezd se je po mesecih naraščajoče napetosti zgodil razkol med političnim vodstvom, ki si želi preoblikovanje v bolj klasično stranko, in med voditelji njegove spletne platforme, ki hočejo ostati zvesti prvotni ideji neposredne demokracije in uporništva proti političnim elitam.

Napetosti so začele posebej naraščati po februarskem padcu vlade premierja Giuseppeja Conteja. Bil je nestrankarski predsednik vlade, po njenem padcu pa vstopil v Gibanje petih zvezd, ki mu je bilo vedno blizu, in se ga zdaj omenja kot verjetnega naslednjega vodjo. Conte se s somišljeniki zavzema za preoblikovanje v bolj tipično stranko ter za povezovanje z demokratsko stranko Enrica Lette.

Problem je tudi v denarju

Tega pa ne odobravajo člani Gibanja, ki zagovarjajo vztrajanje pri koreninah. Eden teh je sin Gianroberta Casaleggia, aktivista in sposobnega spletnega stratega, ki je skupaj z Beppejem Grillom leta 2009 ustanovil Gibanje petih zvezd (umrl je leta 2016). David Casalaggio vodi spletno platformo Gibanja, ki je bila vedno njegov zelo pomembni element, saj je stranka pomembne odločitve sprejemala s spletnim glasovanjem članstva, med drugim o podpori zdajšnji vladi Maria Draghija, Grillo pa je na platformi še od časov političnega vzpona objavljal svoj zelo brani blog (platformi so nadeli ime Rousseau po filozofu iz Genove). V zadnjih tednih je bilo kar nekaj poskusov, da bi Conte in Casaleggio sedla za mizo, pa je to padlo v vodo.

Problem je tudi finančni. Vzdrževanje platforme ni poceni, zato ima Gibanje določilo, da njegovih 164 poslancev del plače odmeri za njeno financiranje. S tem naj bi se zdaj precej zatikalo, vodje platforme Rousseau so namreč sporočili, da se je nabral ogromen dolg in da so morali začeti odpuščati. »Odločitev je bila boleča, a neizogibna,« so zapisali o svojem razhodu z Gibanjem petih zvezd in napovedali »nov projekt z novimi udeleženci, kar pa ne bo lahko«.